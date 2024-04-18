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Катя Лель рассказала, какой должна быть женщина

Певица Катя Лель заявила, что женщина должна быть самодостаточной

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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель заявила в беседе с NEWS.ru, что женщина должна быть самодостаточной.

Катя Лель считает женский пол божественным существом. Она назвала самым страшным для дам то, что они могут стать особами, которые «сидят и ждут, пока им дадут».

«Мне кажется, что женщина должна в этом мире обязательно быть полноценной личностью, должна работать для того, чтобы ценить себя, чтобы ее ценили», — поделилась артистка.

В апреле Катя Лель призналась, что никогда не реагирует на интимные фотографии от поклонников. Однако она отметила, что среди присланных снимков есть очень красивые. Певица заявила, что ей часто пишут иностранцы с хорошей фигурой.

Артистка заверила, что никогда не регистрировалась на сайтах знакомств. По мнению Лель, если мужчина захочет с ней познакомиться, он найдет способ оказаться в одном с ней месте и спросить ее об этом. Исполнительница считает, что каждый потенциальный кавалер может с легкостью отследить, где и когда она записывает свои эфиры. Она заявила, что «от судьбы никуда не уйдешь».

Ранее Катя Лель оценила шансы на примирение с бывшим мужем.

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