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Гарика Сукачева обвинили в мошенничестве после отмены шести концертов

Mash: певца Сукачева сочли мошенником из-за некорректной организации концертов

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Фанаты Гарика Сукачева обвинили артиста в мошенничестве после отмены шести концертов в российских городах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Рокер должен был выступить в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая, но выступления были отменены. По данным канала, ответственной за отмену является организация «Бэст ивентс Раша». В прошлом году организаторы делали концерты для группы Сукачева, но в этот раз не выполнили условия.

Как сообщает СМИ, представители фирмы не забронировали перелет для команды Сукачева, не прислали список аппаратуры, не арендовали номера в отелях. В связи с этим Сукачев был вынужден отменить концерты, однако ответственность, по словам представителей артиста, лежит именно на организаторах, так как музыканты вернули предоплату. Теперь группа задумывается о том, чтобы подать иск на директора организации Владимира Казыханова.

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