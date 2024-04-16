Сергей Минаев и Андрей Золотарев отберут проекты для конкурса фестиваля «Пилот»

Сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев станут отборщиками фестиваля сериалов «Пилот». Об этом пишет ТАСС.

«Идея в том, что индустрия стала очень большой и подвижной. Новые лица из профессионалов рынка позволят фестивалю ежегодно обновляться, быть актуальным и традиционным одновременно. Уверен, этот формат подарит нам очень интересную и разноплановую программу», — заявил владелец фестиваля Антон Калинкин.

В пресс-службе фестиваля отметили, что теперь отбирать проекты в главный конкурс будут профессионалы индустрии, которые не только смотрят сериалы, но и сами их создают. Прием работ на отбор в основную программу «Пилота» уже начался.

Недавно режиссер Жора Крыжовников получил награду за лучшую режиссуру интернет-сериала, но не смог присутствовать на мероприятии, поэтому приз вместо него получил продюсер Федор Бондарчук. «Слово пацана» получило приз за лучший интернет-сериал, а исполнитель главной роли Иван Янковский также забрал награду за «Лучшего актера». Он разделил первое место с Никитой Ефремовым, который также получил приз за сериал «Библиотекарь».

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