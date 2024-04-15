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Супруга Василия Ливанова сообщила о госпитализации актера

Жена Ливанова Елена заявила, что у актера была плановая госпитализация

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Жена Василия Ливанова Елена заявила в беседе с iz.ru, что актер отправился на плановую госпитализацию.

Ливанова уточнила, что с артистом все в порядке.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ливанов играл в кино и театре, а также озвучивал мультфильмы. К примеру, он стал голосом крокодила Гены в картине «Чебурашка» и Карлсона в ленте «Малыш и Карлсон».

5 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у Василия Ливанова якобы нашли опухоль. Издание отмечало, что в марте актер проходил обследование, где у него обнаружили анемию. Сам артист это опроверг.

Ливанов назвал наглой ложью то, что у него нашли опухоль. Артист предположил, что кто-то решил спровоцировать его на скандал.

Ранее Юрий Куклачев вышел на связь из больницы.

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