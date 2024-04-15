Кологривый заявил, что его отчим служит в ВСУ

Актер Никита Кологривый признался в интервью с Лаурой Джугелией, что его мать, которую он не видел много лет, живет на Украине.

По словам Кологривого, его отчим служит в ВСУ.

«У моей мамы муж – украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — рассказал артист.

Никита Кологривый сыграл Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». Он стал известен после серии скандалов с ним.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Кологривый показал очки за 130 тысяч рублей после критики коллег за гонорары.