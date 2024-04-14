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Катя Лель оценила шансы на примирение с бывшим мужем

Певица Катя Лель призналась, что бывший муж даже не пытается ее вернуть

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Пресс-служба Звук

Певица Катя Лель в интервью mk.ru заявила, что бывший супруг Игорь Кузнецов даже не пытается вернуть ее расположение.

«Ну, наверное, он хочет. Но сейчас бесполезно что-либо предпринимать. Меня невозможно купить, что бы он ни делал, он это знает, поэтому даже не приближается, зная, что нет вариантов. У него было целых 18 лет для того, чтобы исправить ситуацию, чтобы быть в других энергиях, но если он не успел это сделать, значит все: дорога твоя закрыта», — высказалась Лель.

Певица убеждена, что людям не свойственно меняться. По словам артистки, она не раз предупреждала супруга, что его пристрастие к алкоголю может привести к разводу, однако мужчина и сейчас не планирует обращаться к специалистам, так как не видит в этом необходимости. Лель призналась, что уже готова к новым отношениям с «осознанным» и добрым состоявшимся человеком.

Звезда в 2023 году развелась Игорем Кузнецовым. По словам певицы, они расстались цивилизованно, обнявшись и пожелав друг другу счастья. Исполнительница заверила поклонников, что у нее все хорошо складывается и развод не стал для нее «горестным событием».

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) с бокалом виски в руке пожелал удачи «нашим ПВО».

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