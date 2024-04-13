Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны планы Пугачевой на празднование юбилея

ЭГ: Пугачева потратится на юбилейный банкет на Кипре на 160 человек

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алла Пугачева 15 апреля 2024 года отметит свое 75-летие большим праздником. О планах артистки стало известно eg.ru.

По данным издания, праздник пройдет на Кипре. Несколько лет назад, по данным СМИ, Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) купили на территории островного государства дорогостоящие апартаменты и получили местные паспорта.

Источник уточнил, что на юбилее будут присутствовать около 160 человек, среди которых музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Накануне стало известно, что Пугачева, которая начала делать первые шаги на отечественной эстраде в 60-х годах, заработала за свою карьеру порядка 14 млрд рублей. Заработок звезды подсчитало издание kp.ru.

«Часть денег инвестировано в недвижимость для себя и родни — сколько ее за границей, неизвестно, сама артистка это тщательно скрывает. Другая часть — лежит на счетах в банках и приносит солидные проценты», — подчеркивает «Комсомолка».

Ранее Данила Козловский ответил на удаление себя из титров «Летучего корабля».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами