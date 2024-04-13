Стали известны планы Пугачевой на празднование юбилея

Певица Алла Пугачева 15 апреля 2024 года отметит свое 75-летие большим праздником. О планах артистки стало известно eg.ru.

По данным издания, праздник пройдет на Кипре. Несколько лет назад, по данным СМИ, Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) купили на территории островного государства дорогостоящие апартаменты и получили местные паспорта.

Источник уточнил, что на юбилее будут присутствовать около 160 человек, среди которых музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Накануне стало известно, что Пугачева, которая начала делать первые шаги на отечественной эстраде в 60-х годах, заработала за свою карьеру порядка 14 млрд рублей. Заработок звезды подсчитало издание kp.ru.

«Часть денег инвестировано в недвижимость для себя и родни — сколько ее за границей, неизвестно, сама артистка это тщательно скрывает. Другая часть — лежит на счетах в банках и приносит солидные проценты», — подчеркивает «Комсомолка».

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