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Козловский ответил на удаление себя из титров «Летучего корабля»

Актер Козловский пошутил об удалении своего имени из титров «Летучего корабля»

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Актер Данила Козловский ответил на удаление себя из титров фильма Ильи Учителя «Летучий корабль». Об этом он написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«А классные, кстати, актрисы бабок-ежек играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел», — пошутил он.

Кроме того, артист поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову за то, что фильм до сих пор идет в прокате.

Роли нескольких бабок-ежек были сыграны самим актером, для съемок прятавшимся под пластическим гримом.

В конце марта стало известно, что Козловский и актриса Ксения Раппопорт исчезли из титров фильма «Летучий корабль». Раппопорт в фильме появляется в образе цыганки, ее лицо также скрыто под маской.

В студии «Рок», снимавшей фильм, отказались объяснять, почему актеров убрали из титров.

«Летучий корабль» Ильи Учителя вышел в российский прокат 21 марта.

Ранее звезда «Терминатора» Линда Гамильтон призналась, что хотела уйти из кино из-за болей.

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