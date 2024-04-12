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Представители Европы высказались в защиту памятника «Алеша»

В Болгарии прошел форум в защиту памятника советскому солдату «Алеша»

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Болгарии прошел форум в защиту памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдив. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ассамблею народов Евразии, участниками форума стали представители 17 стран, в том числе Армении, Латвии, Литвы, Турции и Франции.

«Именно на общественные организации и движения в недружественных странах ложится большая и крайне важная задача сохранения исторической памяти. Поддержка форума со стороны болгарских общественных движений особенно важна», — заявила на форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, болгарские ориентированные на США элиты давят на местные городские и муниципальные власти с требованием «свалить русский памятник». Представители Европы, присутствовавшие на форуме, поддержали мысль о сохранении памятника.

«Участники форума и государственные деятели отметили, что борьба с фальсификациями военной истории перестала быть задачей только историков или государства -— требование времени сделало ее общей задачей всего гражданского общества наших стран. Участники форума подчеркнули, что отрицание исторической правды неизбежно превращает мир в цивилизацию расового превосходства и этнической ненависти», — говорят организаторы.

Форум с российской стороны проходил в штаб-квартире Ассамблеи, с болгарской — в Русском доме в Софии и у памятника «Алеша» в Пловдиве.

10 января депутаты муниципального совета Пловдива от партии «Демократы за сильную Болгарию» выступили с предложением о переносе памятника «Алеши» до конца 2024 года в Музей социалистического искусства в Софии. После этого жители Пловдива устроили протест.

Памятник «Алеша» в Пловдиве на холме Бунарджика открыли в ноябре 1957 года, деньги на его сооружение жители Болгарии собрали за год. Памятник представляет собой фигуру советского солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле.

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