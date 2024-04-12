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Сергей Соседов рассказал, почему живет с мамой: «Нам очень комфортно вдвоем»

Критик Сергей Соседов признался, что дружит с 88-летней мамой

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Global Look Press

Критик и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с PROZvezd объяснил, почему до сих пор живет с 88-летней мамой.

«Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она — не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, и всегда это было. Потому что мы — одна семья», — пояснил Соседов.

По словам артиста, его престарелая родительница по-прежнему занимается бытовыми вопросами: стирает, убирает и готовит. Она также ежедневно разгадывает японские судоку повышенной сложности, в то время как Соседов не может справиться даже с обычным. Критик подчеркнул, что мама совершенно не мешает ему налаживать личную жизнь. При этом Соседов отметил, что не очень хочет распространяться о своих романах.

«Я не люблю говорить на эту тему и афишировать какие-то свои отношения. Мне это не нужно», — пояснил телеведущий.

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