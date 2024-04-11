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«Как будто Гитлер победил»: звезда «Гарри Поттера» о ситуации в Газе

Актриса Мириам Маргулис призвала Израиль остановить обстрел Газы

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Global Look Press

Актриса, звезда киносаги о волшебнике Гарри Поттере Мириам Маргулис призвала Израиль прекратить обстрел Газы. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, ситуация в Газе заставляет ее испытывать стыд за Израиль.

«По мне, это как будто Гитлер победил. Он заставил нас, евреев, из сочувствующих, заботливых и поступающих с другими так, как хотелось бы, чтобы поступали с вами, в злобную, несущую геноцид нацию националистов», — сказала она в своем новом видеообращении.

Маргулис назвала происходящее в Газе шокирующим и призвала евреев «кричать и умолять о прекращении огня».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Накануне Билли Айлиш и Марк Руффало поддержали Палестину на «Оскаре». Они пришли на мероприятие с красными значками в рамках акции «Artists4Ceasefire» («Артисты за прекращение огня»). На значке изображен контур ладони с маленьким черным сердцем в ней. Всего в акции приняло участие 400 звезд и активистов.

8 апреля сообщалось, что переговоры в Каире по перемирию в секторе Газа достигли прогресса.

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