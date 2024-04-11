«Баллада об Эдичке» Серебренникова станет одной из премьер Каннского кинофестиваля

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова »Лимонов, баллада об Эдичке» о российском писателе Эдуарде Лимонове вошел в программу Каннского кинофестиваля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора конкурса Тьерри Фремо.

Фремо напомнил, что фильмы Серебренникова не раз попадали в программу международного фестиваля. Например, два года назад в Каннах показали фильм российского режиссера «Жена Чайковского».

Сюжет байопика основан на одноименной книге французского писателя Эммануэля Каррера. Роль Лимонова исполнит Бен Уишоу, а его жену, поэтессу Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко. До этого Серебренников заявлял, что фильм станет «поэтической биографией» с метафорами, паузами и другими поэтическими элементами. Отмечалось, что фильм будет англоязычным.

Также стало известно, что скандальный фильм Валерия Переверзева «Брат 3» представят на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля. Кроме того, рассказала продюсер ленты Юлия Переверзева, планируется представить в Каннах еще два проекта Валерия Переверзева.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Пугачеву великой женщиной на фоне слухов о фильме Собчак.