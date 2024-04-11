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91-летний отец Киркоров разругался со своей молодой возлюбленной

«КП»: певец Киркоров-старший выгнал из квартиры предполагаемую возлюбленную

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Евгений Биятов/РИА Новости

Певец Бедрос Киркоров жил вместе со своей сиделкой и предполагаемой возлюбленной Олесей на протяжении года, однако затем поссорился с женщиной и попросил уехать. Об этом сообщил друг исполнителя в беседе с kp.ru.

«Минувшей зимой Бедрос с Олесей сильно разругался. Не знаю, что там между ними произошло, но Бедрос попросил Олесю покинуть его квартиру», — заявил источник издания.

Он добавил, что женщина круглосуточно дежурила у кровати отца Филиппа Киркорова, когда тот проходил обследование в больнице. Она также постоянно помогала 91-летнему артисту по хозяйству, потому что исполнитель отказывался от помощи других людей. Киркоров-старший заявлял, что никого не хочет видеть, кроме Олеси. Сейчас, отмечает источник, за певцом присматривает другая женщина, с которой он познакомился, живя еще с Олесей.

«Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева», — добавил он.

Киркоров-старший, добавляет источник, светится от счастья и благодарит новую сиделку за заботу и внимание.

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