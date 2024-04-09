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Звезда «Реальных пацанов» раскрыла пол будущего ребенка

Актриса Зоя Бербер сообщила, что родит сына

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Пресс-служба Зои Бербер

Актриса Зоя Бербер сообщила в беседе с aif.ru, что у нее родится сын.

Бербер отметила, что ее восьмилетняя дочь пока не готова к появлению брата. Однако артистка рада разнице в возрасте между детьми. Актриса считает, что новорожденный не будет надоедать старшему ребенку.

«Очень не хотела, чтобы они конкурировали и не дай бог, дрались. Прекрасно, когда разница шесть-восемь лет. Двенадцать и больше — это уже много, тут у тебя появляется как будто не брат, а ребенок. Так что у нас самая правильная серединка», — заявила артистка.

Бербер и актер Максим Белбородов выходили вместе в свет, но не отвечали на вопросы о личной жизни. В 2023 году в сети появились слухи о романе пары, но актеры в комментариях только отшучивались. В ноябре артистка рассекретила помолвку с Белбородовым, а в январе сообщила о беременности, опубликовав фото с округлившимся животом.

У актрисы есть дочь Надежда, которую она родила от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Осенью 2020 года стало известно о расставании пары.

Ранее Зоя Бербер рассказала о плюсах ролей злодеек.

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