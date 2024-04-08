«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ

Картина «Летучий корабль» российского режиссера Ильи Учителя снова возглавила прокат в России и СНГ. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com.

В период с 4 по 7 апреля фильм собрал 137,8 млн рублей.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина 1979 года по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, кроме того, в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

На второй строчке в прокате оказался фильм о верной собаке «Артур, ты король» с 38,3 млн рублей. На третьем месте — картина «Золото Умальты» о нападении на караван золотопромышленной компании с 30,6 млн рублей.

Накануне актриса Ольга Будина заявила, что в книгах о «Гарри Поттере» стираются человеческие достоинства и возможности, что и отличает их от советских произведений.

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