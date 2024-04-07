В США номинировали на премию российский сериал о межнациональных отношениях

Сериал «Саша против!» о межнациональных отношениях номинировали в пяти категориях на американском фестивале веб-сериалов LA Webfest. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Российское драмеди поборется за награды в номинациях «Лучший сериал», «Лучший драмеди-сериал», «Лучший режиссер» и «Лучший оператор» и специальную премию. Мероприятие пройдет 3 мая в Лос-Анжелесе.

Шоу рассказывает о 17-летних подростках: москвичке Саше и казахе Мамажане, которые внезапно узнают, что их родители собираются сыграть свадьбу. Однако школьники не могут благополучно сосуществовать, и чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям. Премьера сериала в России состоялась 2 ноября 2023 года.

Режиссером выступила Анна Зайцева, известная по шоу «Сама дура». Сценарий написала также постановщица в соавторстве с Дарьей Масловской. В каст вошли: Анна Потебня, Алихан Нуржауов, Азамат Нигманов, Настасья Кербенген, Евгений Кунцевич, Денис Никитин и Полина Денисова.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус и гусь Гарик сыграли главные роли в комедии «Обе две».