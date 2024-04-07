Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США номинировали на премию российский сериал о межнациональных отношениях

Драмеди «Саша против!» поборется за пять наград на американском кинофестивале

close
100%
Premier

Сериал «Саша против!» о межнациональных отношениях номинировали в пяти категориях на американском фестивале веб-сериалов LA Webfest. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Российское драмеди поборется за награды в номинациях «Лучший сериал», «Лучший драмеди-сериал», «Лучший режиссер» и «Лучший оператор» и специальную премию. Мероприятие пройдет 3 мая в Лос-Анжелесе.

Шоу рассказывает о 17-летних подростках: москвичке Саше и казахе Мамажане, которые внезапно узнают, что их родители собираются сыграть свадьбу. Однако школьники не могут благополучно сосуществовать, и чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям. Премьера сериала в России состоялась 2 ноября 2023 года.

Режиссером выступила Анна Зайцева, известная по шоу «Сама дура». Сценарий написала также постановщица в соавторстве с Дарьей Масловской. В каст вошли: Анна Потебня, Алихан Нуржауов, Азамат Нигманов, Настасья Кербенген, Евгений Кунцевич, Денис Никитин и Полина Денисова.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус и гусь Гарик сыграли главные роли в комедии «Обе две».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами