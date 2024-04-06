Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шоу «Суперстар» перезапустят к четвертому сезону проекта

Телеведущий Такменев анонсировал шоу «ВИА Суперстар» с музыкальными группами

close
100%
НТВ

Шоу «Суперстар» на НТВ получит перезапуск формата к четвертому сезону проекта. Об этом «Российской газете» рассказал телеведущий Вадим Такменев.

»«Нам часто задавали вопрос, почему в шоу «Суперстар!» нет групп, многие выражали желание принять участие, но мы ориентировались на имена артистов, и музыкальные коллективы выбивались из общей концепции. И вот, к четвертому сезону мы созрели. Действительно, почему бы и нет, тем более групп у нас предостаточно», — заверил Такменев.

В новом сезоне телешоу за первое место поборются восемь музыкальных коллективов. Каждый выпуск будет посвящен определенной теме, система оценки жюри также останется без изменений: судьи могут поставить конкурсантам за выступление от нуля до двух баллов. Однако некоторые правила претерпят изменения — об этом пока ничего не известно. Также шоураннеры пока не разглашают имена членов жюри и участников четвертого сезона.

Ранее Полина Гагарина выгнала новую солистку «Город 312» с «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами