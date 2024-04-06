Шоу «Суперстар» перезапустят к четвертому сезону проекта

Шоу «Суперстар» на НТВ получит перезапуск формата к четвертому сезону проекта. Об этом «Российской газете» рассказал телеведущий Вадим Такменев.

»«Нам часто задавали вопрос, почему в шоу «Суперстар!» нет групп, многие выражали желание принять участие, но мы ориентировались на имена артистов, и музыкальные коллективы выбивались из общей концепции. И вот, к четвертому сезону мы созрели. Действительно, почему бы и нет, тем более групп у нас предостаточно», — заверил Такменев.

В новом сезоне телешоу за первое место поборются восемь музыкальных коллективов. Каждый выпуск будет посвящен определенной теме, система оценки жюри также останется без изменений: судьи могут поставить конкурсантам за выступление от нуля до двух баллов. Однако некоторые правила претерпят изменения — об этом пока ничего не известно. Также шоураннеры пока не разглашают имена членов жюри и участников четвертого сезона.

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