Мать Харламова подружилась с Ларисой Гузеевой: «Давно пора замуж»

Мать Гарика Харламова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместные фото с телеведущей Ларисой Гузеевой.

Харламова назвала Гузееву чудесной, харизматичной, неординарной, смелой красавицей и талантливой актрисой. Она также заговорила о замужестве, намекнув, что ведущая «Давай поженимся!» может помочь ей с этим вопросом.

«Кстати… Мне давно пора замуж», — отметила мать комика.

Гарик Харламов и Лариса Гузеева сыграли главные роли в фильме Аскара Узабаева «Теща». Также в картине участвовали Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Ведущая «Давай поженимся!» рассказывала, что изначально сомневалась, соглашаясь на роль в ленте, поскольку равнодушна к жанру комедии.

В октябре 2023 года Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма «Теща». Позже им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

В ноябре Харламов заявил, что стал популярным в соцсетях во многом благодаря шуткам над Ларисой Гузеевой.

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