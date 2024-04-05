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Умерла правнучатая племянница Антона Чехова

Актриса Вера Чехова скончалась в возрасте 83 лет

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Shutterstock

На 84-м году жизни скончалась актриса Вера Чехова, которая также являлась правнучатой племянницей писателя Антона Чехова. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что актриса умерла 3 апреля. Она была дочерью актрисы Ады Чеховой и врача Вильгельма Руста. Ее мать, Ада Чехова, являлась дочерью режиссера Михаила Чехова, который, в свою очередь, был племянником известного русского писателя Антона Чехова.

Вера Чехова родилась в 1940 году в Берлине. Свою сценическую карьеру она начала в 19 лет. Родственница Чехова снялась более чем в ста фильмах. В 1990-х годах Вера Чехова занялась режиссерской деятельностью.

До этого сообщалось, что народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни. Причины смерти звезды советского кино в Союзе кинематографистов не уточнили. В разные годы Татьяна Конюхова сыграла в фильмах «Разные судьбы», «Майская ночь, или Утопленница», «Женитьба Бальзаминова», «На златом крыльце сидели», «Карьера Димы Горина».

Последней ролью Конюховой в кино стала роль в сериале «Хранимые судьбой» о пожилых актерах — резидентах Дома ветеранов кино, борющихся за свою усадьбу.

В ночь на 1 апреля стало известно, что известный юморист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко скончался в возрасте 72 лет.

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