Эвелина Бледанс ответила на вопрос об эмиграции

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в беседе с NEWS.ru, что не хочет переезжать из России.

Бледанс объяснила, что не готова жить в другой стране. Ей нравится Россия. Она назвала ее своей родиной.

«Вроде все там хорошо, но душа моя здесь, и работа моя здесь, и мое благотворительное дело тоже здесь. Поэтому мне не хочется», — поделилась артистка.

Бледанс также рассказала, что не заметила проявлений русофобии в Израиле, где проживает ее брат. Она призналась, что сейчас волновалась за родственника в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной.

«Я улетела из Израиля за два дня до войны, там проходила встреча двух моих сыновей, я хотела, чтобы они вместе провели время. Конечно, было страшно, я ездила еще и со своей родной сестрой Майей, она осталась там, потому что ей нужно было решить свои медицинские вопросы. Первые две недели после возвращения в Россию я очень следила за событиями в Израиле, бесконечно звонила и сыну, и сестре, но сейчас ситуация там утряслась, все живы-здоровы, все замечательно», — отметила телеведущая.

Ранее Эвелина Бледанс похвасталась одеждой из гардероба Людмилы Гурченко.