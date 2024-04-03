Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова снимется в сериале «Игры»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сыграет гимнастку в сериале Евгения Стычкина «Игры», роль станет для спортсменки дебютной в кино. Об этом НСН сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

«Это абсолютно новая сфера, творческая. Изначально меня пригласили на дублера, предстояло выполнить сложные гимнастические элементы. Но режиссер Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актерами», — поделилась гимнастка.

Режиссер картины при этом назвал Мельникову «крутейшей». Он допустил, что она может добиться большого успеха в киноиндустрии.

1 марта «Газете.Ru» в пресс-службе Кинопоиска сообщили, что сериал Стычкина об Олимпиаде-80 получил название «Игры». По сюжету сын советского функционера из-за скандала отправляется на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где начинает работать волонтером. Находясь в гуще событий спортивного состязания, молодой человек общается со многими причастными к нему — от спортсменов до других волонтеров. Там же он начинает осознавать всю драму подготовки к большому турниру.

Всего шоу будет состоять из восьми эпизодов, премьера которых запланирована на 2024 год. В каст сериала вошли: Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, Павел Майков и другие. Съемки проходили в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и Узбекистане.

Ранее Мельникова показала фигуру в купальнике.