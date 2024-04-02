Билли Айлиш и Ники Минаж призвали защитить музыку от искусственного интеллекта

Американский Альянс за права художников (Artists Rights Alliance) выступил против использования нейросетей в музыке. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Открытое письмо с просьбой защитить музыку от искусственного интеллекта подписали около 200 музыкантов, среди которых Билли Айлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и Камилла Кабелло. Авторы обращения просят авторов электронной музыки меньше использовать нейросети в создании контента, чтобы не обесценивать права живых авторов.

Они обратили внимание на то, что музыка от нейросетей создает цифровые копии голосов настоящих артистов или используется, чтобы обойти вопрос авторских прав.

«В эпоху стримингов музыкантам уже приходится едва сводить концы с концами, и вот на них ложится новое бремя — соревнования с потоком нейросетевого шума. Неэтичное использование нейросетей, заменяющих живых артистов, обесценит всю музыкальную экосистему и для музыкантов, и для фанатов», — говорит в обращении исполнительный директор альянса Джен Якобсен.

Авторы письма высказали уверенность, что при добросовестном использовании искусственный интеллект действительно может помочь авторам музыки обогатить звучание.

Письмо также подписали Сэм Смит, Джон Бон Джови, Pearl Jam, R.E.M., Кейт Хадсон и другие артисты.

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