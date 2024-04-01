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Дочь Яковлева пригрозила судом всем, кто воссоздаст отца с помощью нейросети

Актриса Алена Яковлева заявила, что категорически против дипфейков отца

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Актриса Алена Яковлева, дочь звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию», заявила о том, что против воссоздания отца с помощью нейросети. Ее слова передает издание «Абзац».

«Я категорически против. У нас уже был скандал, когда Юрия Васильевича отрисовали при помощи нейросети. Если такое будет, мы будем просто подавать в суд», — заявила артистка.

Яковлева подчеркнула, что подобного мнения придерживается не только она, но и вся семья.

Недавно сын Юрия Никулина Максим оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве». Никулин одобрил желание сохранять память об отце, уточнив, что будет отсматривать фильм на этапах производства киноленты, чтобы убедиться в качестве работы.

Действие картины продюсера Гевонда Андреасяна, как стало известно 26 марта, разворачивается в начале 80-х годов. Никулин должен стать одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. При этом Никулина не покажут в трейлерах и других промо-кампаниях.

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