«Думал, что потеряю ее и ребенка»: Гоген Солнцев об опасных домашних родах

Шоумен Гоген Солнцев признался, что акушерка спасла жизнь матери его ребенка во время опасных домашних родов. Его цитирует kp.ru.

43-летний Солнцев подтвердил, что принимал участие в домашних родах 45-летней Полины Давыдовой, принявшей решение в последний момент не ехать в больницу.

«У меня же нет никакого медицинского образования, я лишь подавал полотенца, как ассистент. А потом все вышло из-под контроля, и я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка», — признался он.

По словам Солнцева, профессиональная акушерка смогла спасти женщину, иначе все могло бы «закончиться страшно». Он призвал не повторять его опыт.

«И призываю всех женщин рожать только в роддомах, потому, что домашние роды — это крайне опасное мероприятие», — сказал он.

Сейчас сыну Солнцева и Давыдовой несколько месяцев, его имя не раскрывают.

Жена Гогена Полина — дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.

О том, что ребенка Солнцеву родила именно Давыдова, он рассказал накануне.

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