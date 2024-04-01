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Диана Арбенина спела о домашнем насилии

Певица Диана Арбенина выпустила клип на песню «Обоюдное согласие»

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KION

Рок-певица Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выпустили новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие». Как сообщил «Газете.Ru» онлайн-кинотеатр KION, выход клипа приурочен к премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие».

Арбенина исполняет в новом сезоне сериала Валерии Гай Германики роль следователя Анны. В клипе она поднимает центральную тему сериала — проблему домашнего насилия и сложностей, с которыми приходится сталкиваться его жертвам: недоверии окружающих, стыде и травме.

«Не замыкайтесь в своем горе. Мы — те, кто готов вытащить вас из западни манипуляций и насилия, — рядом. Умейте постоять за себя. Никто из нас не рождается для унижений», — говорит певица.

По сюжету нового сезона, следователь и правозащитница (Елена Ханга) расследуют дело Марины (Глафира Тарханова), которая с ножом напала на мужа — успешного предпринимателя и многодетного отца (Максим Ползиков). В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз.

В сериале также сыграли Мария Михалкова-Кончаловская, Илана Юрьева и Глеб Пускепалис. Сценаристами стали Александр Талал и Татьяна Салахиева-Талал, практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино, создатель и ведущая уникального курса «Психология для сценаристов». Оператор-постановщик проекта — Геннадий Успангалиев, снимавший и первый сезон «Обоюдного согласия».

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