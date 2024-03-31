Близкая подруга Дорониной рассказала, как живет 90-летняя артистка

Заслуженная артистка России Лидия Матрасова призналась, что ее близкая подруга Татьяна Доронина сейчас общается лишь с небольшим окружением. Ее слова передает «Абзац».

«Ей так комфортно. Она сейчас ни с кем не связывается по телефону», — призналась артистка.

По словам Матрасовой, к Дорониной приезжает ее помощник Игорь, которого 90-летняя звезда советского кино просит привезти еду, либо же дает другие задание, которые не может выполнить самостоятельно.

В апреле 2023 года Путин наградил актрису Татьяну Доронину почетным орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за значительный вклад в развитие отечественной культуры и плодотворный труд на протяжении многих лет.

Татьяна Доронина снималась в театре и кино, принимала участие в таких фильмах, как «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Валентин и Валентина» и многих других. Помимо этого, Доронина работала режиссером, а также художественным руководителем и директором МХАТ имени Горького. В 1981 году актрису удостоили звания народной артистки СССР.

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