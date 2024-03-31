Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Близкая подруга Дорониной рассказала, как живет 90-летняя артистка

Актриса Лидия Матасова призналась, что Доронина ограничила свой круг общения

close
100%
Mos.ru

Заслуженная артистка России Лидия Матрасова призналась, что ее близкая подруга Татьяна Доронина сейчас общается лишь с небольшим окружением. Ее слова передает «Абзац».

«Ей так комфортно. Она сейчас ни с кем не связывается по телефону», — призналась артистка.

По словам Матрасовой, к Дорониной приезжает ее помощник Игорь, которого 90-летняя звезда советского кино просит привезти еду, либо же дает другие задание, которые не может выполнить самостоятельно.

В апреле 2023 года Путин наградил актрису Татьяну Доронину почетным орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за значительный вклад в развитие отечественной культуры и плодотворный труд на протяжении многих лет.

Татьяна Доронина снималась в театре и кино, принимала участие в таких фильмах, как «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Валентин и Валентина» и многих других. Помимо этого, Доронина работала режиссером, а также художественным руководителем и директором МХАТ имени Горького. В 1981 году актрису удостоили звания народной артистки СССР.

Ранее Тарасов и Костенко раскрыли имя четвертого ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами