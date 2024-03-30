Певица Валерия перенесла концерт в Москве после теракта в «Крокусе»

Певица Валерия сообщила в Telegram-канале о переносе трибьют-концерта в Москве.

Масштабное шоу Валерии в честь ее дня рождения должно было пройти 17 апреля на сцене Live arena. Мероприятие состоится 8 октября. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

«В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание», — заявила певица.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Звезды российского шоу-бизнеса сделали переводы в фонд помощи пострадавшим и их семьям во время теракта. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

В связи с трагическими событиями Сергей Лазарев тоже перенес свой мартовский концерт. Выступление певца в Кондопоге состоится 8 мая вместо 24 марта.

Ранее Лазарев объяснил свои слова о паузе в карьере.