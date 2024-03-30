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Еще одна звезда «Постучись в мою дверь» согласилась сняться в турецком «Холопе»

Актриса Донгель из «Постучись в мою дверь» сыграет в турецком «Холопе»

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Ekrem Serif Egeli/Getty Images for GQ Magazine

Еще одна звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» согласилась сняться в турецкой адаптации российского сериала «Холоп». Об этом сообщает издание The Girl.

Издание выяснило, что Мелиса Донгель займет место Саши Бортич и в сериале Онура Унлю сыграет героиню, в которую влюбляется подвергающийся радикальному перевоспитанию главный герой-мажор.

Донгель сыграла Джерен в сериале «Постучись в мою дверь».

Съемки картины запланированы на июнь, а в качестве локаций для османского города XVI века будут использовать локации, ранее появлявшиеся в сериалах «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».

Накануне стало известно, что турецкий актер Керем Бюрсин сыграет главную роль в адаптации «Холопа». Ему досталась роль, которую в сериале Клима Шипенко играл Милош Бикович.

«Мы ожидаем, что в Турции «Холоп» тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином», — заявила продюсер Карина Миа Сатлыкова.

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