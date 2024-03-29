Названа дата премьеры сериала «Спойлер» с Матвеевым и Ходченковой

Сериал «Спойлер» выйдет 18 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр Кинопоиск.

Проект рассказывает о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в вымышленной Куйбышевской области. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский «входит во вкус».

Режиссер сериала — Дмитрий Тюрин, ранее работавший над проектом «Триггер». Сценарист — Сергей Минаев.

«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает все на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — рассказал Минаев.

В ролях — Максим Матвеев, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Семен Штейнберг, Сергей Газаров, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк, Ася Громова.

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