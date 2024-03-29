Мот понадеялся, что в жизни станет больше эмпатии, и призвал к переменам

Рэпер Матвей Мельников, более известный как Мот, понадеялся, что люди начнут поддерживать друг друга и призвал к единству. Его слова передает NEWS.ru.

«Я говорю о перемене, чтобы в нашей жизни стало больше эмпатии, чем равнодушия, чтобы в нашей жизни было больше музыкальных и физических объятий, а не отталкиваний друг друга», — заявил Мельников.

Музыкант считает, что поддержка важна особенно во времена трагедий. Мот добавил, что свою песню «Ангелы не спят», которую рэпер опубликовал через день после теракта в «Крокус Сити Холле», он написал еще в начале 2024 года. Он объяснил, что композиция посвящена человеческой боли — той, что может быть «не по-человечески болючей».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Звезды российского шоу-бизнеса сделали переводы в фонд помощи пострадавшим и их семьям во время теракта. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

Ранее Бурунов объяснил, почему не застал теракт в «Крокусе» в день трагедии.