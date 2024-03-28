Сергей Бурунов объяснил, почему не застал теракт в «Крокусе» в день трагедии

Актер Сергей Бурунов в разговоре с NEWS.ru заявил, что намеренно опоздал на концерт «Пикника» в «Крокус Сити Холле».

«В ту пятницу я должен был быть на этом концерте, потому что я являюсь поклонником группы «Пикник», также как и Сережа Светлаков... Я знал, что у нас концерты никогда в 20:00 не начинаются, а там в 20:15-20:20, поэтому я [ехал] с этим расчетом, потому что народу много, чтобы быстро прошмыгнуть и сесть на свое место как раз к началу», — пояснил Бурунов.

По словам артиста, когда он подъезжал к концертному залу, то увидел бегущих оттуда людей и машины с мигалками. Актер связался со своей помощницей и Светлаковым, которые находились внутри. Бурунов объяснил девушке, как выйти из здания, и встретил ее на автомобиле, после чего они уехали из «Крокуса».

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого также возник пожар.

28 марта сообщалось, что российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 перепетых песен Муслима Магомаева. В создании пластинки приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители.

Ранее в Фонде Муслима Магомаева отреагировали на запись альбома с песнями артиста.