Экс-участника «Дома-2» приговорили к 5 годам за хулиганство

Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего участника «Дома-2» и блогера Альфреда Джавадова к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Челябинской области.

Джавадов признан виновным по статьям ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п.п «б, д, з» ч.2 ст.112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). Он был взят под стражу в зале суда. Мужчина будет отбывать пять лет наказания в исправительной колонии общего режима.

Про данным прокуратуры, в пользу пострадавшего суд взыскал 500 тысяч рублей в счет причиненного морального вреда и 15 тысяч в счет возмещения материального вреда.

18 ноября 2022 года Джавадов выстрелил во владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина из газового пистолета.

В декабре 2022 года Малетин рассказал, что впервые познакомился с Джавадовым в июле, когда тот пришел в «Гриль Хаус» сразу после открытия заведения. По словам ресторатора, после заказа еды блогер подсунул туда волосинку и отказался платить.

Малетин подчеркнул, что уже тогда намеревался написать на блогера заявление, однако полицейские отказались принимать документ. Вскоре Джавадов пришел уже с камерой и пистолетом.

Ранее заслуженная артистка России призналась в суде по делу о наркотиках.