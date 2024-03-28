Долина поддержала снятие моратория на высшую меру наказания после «Крокуса»

Певица Лариса Долина поддержала инициативу депутатов Госдумы вернуть высшую меру наказания для террористов на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Ее слова передает NEWS.ru.

«В отношении террористов только такая кара должна быть. Но страшнее — божья кара, потому что Господь карает страшнее. И пусть он покарает их», — заявила исполнительница.

25 марта похожую позицию высказывал коллега Долиной певец Родион Газманов, призывал отменить мораторий в России для террористов и зачинщиков терактов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура и поставил свечу за упокой в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево.

Россия ввела мораторий на высшую меру наказания в 1997 году, после того как вошла в Совет Европы и подписала Конвенцию о защите прав человека.

Ранее Пугачева извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе».