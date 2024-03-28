Российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен Муслима Магомаева, сообщает VK Музыка. Все доходы от прослушивания и стриминга альбома направят пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле», который который носит имя певца Муслима Магомаева.

В альбоме присутствуют разные аранжировки: городской романс, симфонический оркестр, современное звучание и другие.

В создании альбома приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители.

Также режиссер Федор Бондарчук прочитал стихотворение. Организатором записи выступила VK Музыка.

Альбом можно услышать в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге Звук.