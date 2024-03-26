Президенту России Владимиру Путину подарили картину, посвященную детям Донбасса. О подарке художника Алексея Крюкова сообщает РИА Новости.

Картину «В минуты тишины» Крюков передал Путину во время вручения премии президента молодым деятелям культуры за 2023 год и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год.

Крюков, получивший премию для молодых деятелей культуры за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы, объяснил, что среди его серии портретов жителей Донбасса отдельный цикл посвящен именно детям.

«Сюжет такой: я увидел в Луганске в 2016 году, заезжал туда как волонтер и художник, на асфальте изрешеченном детские рисунки. И меня это настолько поразило, вдохновило», — признался он.

Для него самого, добавил художник, рисующая на асфальте мир и родителей девочка стала символом надежды.

«Прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня», — заключил он.

Накануне генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом.

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