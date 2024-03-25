Актриса Марина Ворожищева рассказала о своей роли в сериале «Золотое дно»

Актриса Марина Ворожищева призналась, что при прочтении сценария сериала «Золотое дно» своего мужа, режиссера Ильи Ермолова захотела сыграть главную героиню и проходила пробы на нее. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«Я максималистка — мне либо все, либо ничего. Других персонажей я не рассматривала. Прошло несколько месяцев, все уже были утверждены, на главную роль, соответственно, тоже. И вот за несколько дней до съемок Илья Игоревич решил поменять актрису — девочка не могла сниматься под дождем. Он предложил мне сыграть Марину. <...> И вот я уже получаю комплименты за эту роль», — поделилась артистка.

По ее словам, режиссер и продюсеры сериала были рады решению взять ее в проект, потому что она дополнила образ героини своей индивидуальностью. Ворожищева добавила, что ее героиня является «неоднозначным персонажем».

В январе футболист Артем Дзюба признался, что был бы не против сняться во втором сезоне сериала «Золотое дно». Он также добавил, что ему понравился сериал. Многие фанаты отмечали Дзюбу под публикациями, где сравнивали его внешность с одним из актеров сериала Павлом Поповым.

Ранее сообщалось, что о «Короле и Шуте» снимут полнометражный фильм.