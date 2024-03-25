Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актриса Марина Ворожищева рассказала о своей роли в сериале «Золотое дно»

Актриса Ворожищева призналась, что получает комплименты за роль в «Золотом дне»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Марина Ворожищева призналась, что при прочтении сценария сериала «Золотое дно» своего мужа, режиссера Ильи Ермолова захотела сыграть главную героиню и проходила пробы на нее. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«Я максималистка — мне либо все, либо ничего. Других персонажей я не рассматривала. Прошло несколько месяцев, все уже были утверждены, на главную роль, соответственно, тоже. И вот за несколько дней до съемок Илья Игоревич решил поменять актрису — девочка не могла сниматься под дождем. Он предложил мне сыграть Марину. <...> И вот я уже получаю комплименты за эту роль», — поделилась артистка.

По ее словам, режиссер и продюсеры сериала были рады решению взять ее в проект, потому что она дополнила образ героини своей индивидуальностью. Ворожищева добавила, что ее героиня является «неоднозначным персонажем».

В январе футболист Артем Дзюба признался, что был бы не против сняться во втором сезоне сериала «Золотое дно». Он также добавил, что ему понравился сериал. Многие фанаты отмечали Дзюбу под публикациями, где сравнивали его внешность с одним из актеров сериала Павлом Поповым.

Ранее сообщалось, что о «Короле и Шуте» снимут полнометражный фильм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами