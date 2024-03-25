«Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные

Семейный фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные, собрав 238,5 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 21 по 24 марта.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

На втором месте рейтинга расположился «Онегин» Сарика Андреасяна с 49,3 миллиона рублей. Фильм снят по одноименному роману в стихах Александра Пушкина о непростых любовных отношениях Евгения Онегина и Татьяны Лариной. В главных ролях сыграли Виктор Добронравов и Лиза Моряк.

Недавно стало известно, что вторую часть «Чебурашки» выпустят 31 декабря 2025 года. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко. Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Ранее съемки фильма про Жириновского отложили из-за ареста Никиты Кологривого.