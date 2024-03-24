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Алексей Учитель оценил режиссуру сына в «Летучем корабле»

Режиссер Учитель похвалил сына за режиссерскую работу в фильме «Летучий корабль»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Режиссер Алексей Учитель в беседе с kp.ru похвалил сына Илью за режиссуру в семейном фильме «Летучий корабль».

«Я на съемках практически не бывал, потому что он уже сложившийся режиссер со своим стилем работы, который, кстати, очень отличается от моего. Илья доказал, что может справиться даже с таким сложнейшим проектом, как «Летучий корабль». Ему удалось собрать совершенно уникальный актерский ансамбль и найти подход к каждому артисту», — подчеркнул Учитель.

Он добавил, что Илье удалось справиться с огромной командой звезд и начинающих талантов, четырьмя павильонами с обширными декорациями, а также координацией массовки, танцоров и управлением спецэффектами.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

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