Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Эксплуатируем наследие»: режиссер «Летучего корабля» о семейном кино в России

Режиссер Илья Учитель: в России пока эксплуатируют старые форматы семейного кино

close
100%
Союзмультфильм

Режиссер ремейка «Летучего корабля» Илья Учитель рассказал kp.ru, почему российские авторы заимствуют форматы из прошлого.

«У нас не выходило нужного качества семейных фильмов, и наконец-то, появились все возможности такие фильмы создавать. Мы пока эксплуатируем наследие: «По щучьему велению», «Летучий корабль», «Бременские музыканты». Это нужно, чтобы зритель привык к тому, чтобы русское кино может быть и таким: сказочным и семейным», — отметил Учитель.

Он считает правильным такой подход, так как зрителей легче привлечь на уже известное им кино, но в новой оболочке. Режиссер заверил, что в ближайшем будущем будут появляться новые уникальные проекты, один из которых уже находится в разработке. По словам Учителя, это будет фильм грандиозных масштабов, подробности о котором режиссер предпочел пока не разглашать.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

Ранее HBO выпустила два трейлера второго сезона «Дома дракона»: один за Рейниру, второй за Алисенту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами