«Эксплуатируем наследие»: режиссер «Летучего корабля» о семейном кино в России

Режиссер ремейка «Летучего корабля» Илья Учитель рассказал kp.ru, почему российские авторы заимствуют форматы из прошлого.

«У нас не выходило нужного качества семейных фильмов, и наконец-то, появились все возможности такие фильмы создавать. Мы пока эксплуатируем наследие: «По щучьему велению», «Летучий корабль», «Бременские музыканты». Это нужно, чтобы зритель привык к тому, чтобы русское кино может быть и таким: сказочным и семейным», — отметил Учитель.

Он считает правильным такой подход, так как зрителей легче привлечь на уже известное им кино, но в новой оболочке. Режиссер заверил, что в ближайшем будущем будут появляться новые уникальные проекты, один из которых уже находится в разработке. По словам Учителя, это будет фильм грандиозных масштабов, подробности о котором режиссер предпочел пока не разглашать.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

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