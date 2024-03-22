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«Пощупала и направила»: Лариса Долина согласилась обучать Валю Карнавал пению

Певица Лариса Долина заявила, что Карнавал захотела учиться вокалу после конфликта

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лариса Долина в интервью Наталье Подольской заявила, что согласна обучать блогера Валю Карнавал пению после их публичного конфликта.

По словам артистки, она встретилась с блогером спустя полгода после конфликта на «Музыкалити», и Долина отметила изменения в положительную сторону. В частности, уточнила певица, Карнавал стала больше улыбаться, а также выразила желание обучаться пению.

«Лариса Александровна, я так хочу учиться». Я бы взяла ее к себе, если бы она захотела. Я бы попробовала ее, пощупала бы и направила в нужную сторону. Пока она ко мне не обращалась, но тогда ее позыв был абсолютно искренним», — заявила Долина.

Исполнительница добавила, что хочет спеть с Карнавал дуэтом. По словам джазовой певицы, сейчас она ищет подходящий трек для совместного исполнения.

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