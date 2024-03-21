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Федосеевой-Шукшиной предложили следить за могилами звезд

Журналист Сорокин предложил Федосеевой-Шукшиной возглавить фонд по уходу за могилами

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Журналист Денис Сорокин в разговоре с порталом PROZvezd предложил создать фонд, который будет следить за состоянием могил знаменитостей.

«По нашей с Юлией Вербицкой-Линник (адвокат — прим. «Газета.Ru») задумке, фонд будет отслеживать состояние могил знаменитых людей. К сожалению, очень много могил знаменитостей находится в неудовлетворительном состоянии: фактически заброшены. Мы будем направлять средства на приведение их в соответствующее состояние», — пояснил Сорокин.

Сорокин и Вербицкая-Линник предложила актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной возглавить организацию, так как ее порядочность не вызывает у инициаторов идеи никаких сомнений. По словам адвоката, актриса разделяет их с Сорокиным мнение насчет могил известных личностей, поэтому она согласилась принять участие в работе фонда. Они также призвали и Людмилу Поргину присоединится к этой идее, чтобы у всех звезд были такие же ухоженные могилы, как у политика Владимира Жириновского, певца Юрия Шатунова и некоторых других звезд.

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