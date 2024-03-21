Адвокат Кологривого назвал «компромиссным вариантом» семь суток ареста за дебош

Андрей Жуков, адвокат Никиты Кологривого, заявил в беседе с «Газетой.Ru», что с учетом обстоятельств дела актеру вряд ли увеличат срок ареста до 15 суток. До этого стало известно, что прокуратура собирается обжаловать решение суда, который арестовал звезду «Слова пацана» на семь суток за пьяный дебош в кальянной в Новосибирске.

«Я практику досудебную знаю по этой категории дел. То, что я в суде говорил, я же на нее опирался. Семь суток — это такой, более-менее компромиссный вариант. Я вам сейчас юридическую составляющую говорю. Он более-менее близкий хотя бы. А 15 суток — я не знаю. Это вам надо у представителей прокуратуры спросить, чем они руководствуются. Обосновать, написать они могут. С учетом обстоятельств дела такого наказания нет. Но я же не могу знать, какое решение примет суд», — сказал Жуков.

Адвокат пояснил, что ему пока не известны дата и время обжалования прокуратурой судебного решения.

21 марта стало известно, что прокуратура Новосибирской области посчитала мягким назначенное актеру Никите Кологривому наказание в виде семи суток ареста и собирается обжаловать решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток. В прокуратуре напомнили, что в момент совершения преступления артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что считается отягчающим обстоятельством. Также в ведомстве отметили, что деструктивное поведение Кологривого — плохой пример для подрастающего поколения.

До этого суд в Новосибирске арестовал звезду сериала «Слово пацана» на семь суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Актер напился, приставал к официантке, требуя у нее интима, укусил ее за бедро и подрался с другими сотрудниками заведения. Затем на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Позднее пострадавшая от действий актера хостес Алиса назвала условием отказа от иска к артисту «нормальные извинения».

Ранее геолог, про которого Кологривый хотел снять фильм, назвал актера «дурищей», который «зазвездился».