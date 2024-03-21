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Дмитрий Колдун назвал самое необычное место, где занимался сексом

Певец Колдун заявил, что занимался сексом в поезде

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Личный архив Дмитрия Колдуна

Певец Дмитрий Колдун дал откровенное интервью в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук. В частности, артист рассказал ведущему Марку Андерсону о личной жизни.

Колдун заявил, что никогда не отправлял дикпики и не занимался сексом в самолете.

«В поезде занимался. В самолете — нет», — уточнил он.

Он также признался ведущему, что не раз напивался до беспамятства и совершал необдуманные поступки, о которых не помнит.

«Я не помню ничего. Другие рассказывали. Много чего, конечно, было», — честно сказал Колдун.

В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что имел сексуальный интерес к коллегам по цеху.

«Ну имел (интерес). И что?» — задается вопросом артист.

Накануне Дмитрий Колдун рассказал о психологической травме из-за Снегурочки. Колдун вспомнил, как к нему домой дважды приехали пьяные актеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Артист не хочет, чтобы подобное повторилось у его детей, поэтому никогда не приглашает посторонних людей сыграть сказочных персонажей.

Ранее рэперша Карди Би рассказала о влиянии хейтеров на свою психику.

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