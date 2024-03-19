Бывший Бузовой подарил себе на день рождения автомобиль: «Здесь сижу я, здесь — жена»

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подарил себе на 31-летие китайский автомобиль LiXiang черного цвета.

«Смотри, получается, здесь сижу я, здесь — жена, тут сидят два наших пацана, а сзади наша принцесса, которая все оттуда видит и контролирует», — помечтал в опубликованном ролике шоумен.

Дава добавил, что существует стереотип о китайском автопроме, якобы все автомобили от производителей из Поднебесной плохие. Блогер заявил, что его машина сделана «просто на все тысячу процентов» и закончил свою речь фразой: «Очень качественная, хорошая! Я так надеюсь.»

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались.

В 2022 году появились слухи, что Манукян встречается с певицей Мари Краймбрери. Затем Super заявлял, что в июне того же года пара рассталась, но в марте 2024 года певица сообщила, что возобновила отношения с Давой. Она рассказала о воссоединении на сцене своего концерта в Минске.

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