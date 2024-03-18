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Солист «Иванушек International» признался в любви к Казани

Певец Кирилл Туриченко признался, что любит Казань

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался, что очень любит Казань. Об этом певец рассказал «БИЗНЕС Online» во время музыкального фестиваля «Всей семьей на выборы», который завершился в столице Татарстана накануне.

«Очень много друзей у меня здесь, часто приезжаю без концертов. Приезжаю, честно говоря, когда не так холодно. Очень гостеприимная Казань, всегда уезжаю накормленным, напоенным. Поэтому хочу сказать, что концерт — замечательный и это наше первое выступление на этой арене», — поделился артист.

Фестиваль «Всей семьей на выборы» проходил на площадке возле стадиона «Ак Барс Арена», перед жителям Казани выступили «Иванушки International», Хабиб, Ваня Дмитриенко и «Хор Турецкого».

В феврале Кирилл Туриченко признался, что хочет отпраздновать свадьбу дважды. Певец отметил, что уже расписался с женой Дарьей Тарасовой летом 2023 года. Однако на данный момент пара не отпраздновала торжество. Артист планирует провести один праздник с семьей и друзьями, а второй — в широком кругу.

Ранее солист «Иванушек International» объяснил популярность песен о любви.

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