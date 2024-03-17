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Стало известно, кому из российских артистов Пугачева помогла стать звездой

Продюсер Рудченко заявил, что Укупник и Расторгуев прославились из-за Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Аркадий Укупник и Николай Расторгуев прославились во многом благодаря Алле Пугачевой.

«Я бы не сказал, что Пугачева занималась активно продюсированием. Из тех, кого она вывела, Сергей Савин, которого уже, в принципе, никто не помнит, из телепроекта. По сути, она не лично помогла, а помогли ее мероприятия, куда приглашались артисты: Сергей Зверев, Аркадий Укупник выступали на ее «Рождественских встречах», — отметил Рудченко.

По словам продюсера, именно Примадонна посоветовала солисту группы «Любэ» Николаю Расторгуеву выступать на своих концертах в военной форме. Рудченко напомнил, что музыкант с тех пор так и не сменил сценический имидж. При этом он не стал называть Пугачеву продюсером, так как она не продвигала артистов напрямую, но позволяла им выступать на своих концертах, тем самым повышая их популярность.

«У нее светился в «Рождественских встречах» Киркоров. Не она лично, а ее мероприятия, что она как редактор допустила их до своих проектов», — пояснил Рудченко.

Ранее Лолита рассказала, какой вклад внесла Пугачева в эстраду России.

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