Французская актриса Марсо поддержала предложение Макрона по Украине

Журнал Femme Actuelle написал, что в сети французы раскритиковали актрису Софи Марсо за поддержку предложения президента Эммануэля Макрона оказать Украине военную помощь.

«Франция, Польша и Германия объединяются, чтобы защитить Украину. Наконец-то на исторических ошибках учатся, а не повторяют их», — написала Марсо в социальной сети.

В ответ на это часть комментаторов написали, что разочаровались в позиции актрисы. При этом другая часть пользователей поддержали актрису, указав на то, что она имеет мужество принимать свою точку зрения.

15 марта Эммануэль Макрон заверил, что Франция «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях. При этом он вновь подчеркнул, что в вопросе помощи Киеву «ничего нельзя исключать». По его словам, победа России лишит Европу безопасности, а украинское контрнаступление «прошло не так, как ожидалось». По информации Le Monde, французский президент еще в феврале говорил, что ему придется «послать ребят в Одессу».

Ранее сообщалось, что Франция и Германия хотят построить оружейный завод на Украине.