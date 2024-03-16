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Бородин назвал, сколько Орбакайте заработала на корпоративах в России

Активист Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на корпоративах в России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в беседе с NEWS.ru, что Кристина Орбакайте заработала около 100 млн рублей на корпоративах в России.

Бородин утверждает, что Орбакайте получила эту сумму в предновогодний период 2023-го, когда гастролировала по России с концертами и выступала на корпоративах. Активист добавил, что его источники якобы нашли квартиру у певца Филиппа Киркорова за миллиард рублей.

«Пугачева где-то записала клип, песню и в течение суток заработала 20 млн рублей. Они далеко не бедные люди, миллиардеры, миллионеры», — отметил общественник.

10 марта Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что концерт Орбакайте в Кремле отменили после его доноса. Он сравнил Орбакайте с «цыганкой», которая гастролирует по России и «набивает карманы» деньгами местных жителей. Он напомнил, что артистка еще ни разу не появлялась в зоне СВО. По мнению активиста, Орбакайте следует отправиться в США и выступать там за $200, так как больше ей никто не заплатит.

Ранее Орбакайте анонсировала концерт в американском баре.

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