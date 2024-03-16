Томский Минкульт порекомендовал отменить концерт Xolidayboy

Минкульт Томской области порекомендовал руководителю одной из концертных площадок Томска отменить выступление певца Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чиновники отправили организатору концерта письмо после обращения общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а в его постах — поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Концерт Xolidayboy должен состояться в Томске 28 апреля.

1 февраля неизвестный позвонил и сообщил о заложенной бомбе в ресторане «Фабрика» на улице Майской Стачки в Брянске, где проходил концерт Xolidayboy. Улицы вокруг клуба были перекрыты, а полиция обследовала площадку, но ничего подозрительного не нашла.

Концерты Минаева в нескольких городах России были отменены после критического поста в адрес исполнителя от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

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