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Харламов и Мусагалиев пожаловались на принижение от театральных актеров

Шоумен Харламов заявил, что актеры театра плохо относятся к комикам и блогерам

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ТНТ

Шоумены Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев в шутку пожаловались молодым блогерам на принижение от театральных актеров. Блогеры из команды «ЦУ Е ФА» (Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Давид Туров и Лера Симка) встретились с комиками в рамках нового выпуска передачи «Кстати».

Блогеры спросили, правда ли у комиков есть иерархия.

«У актеров есть такое, что комики — фу», — сказал Харламов.

Мусагалиев отметил, что артисты театра так относятся к кавээнщикам.

«А как они к блогерам относятся, я вообще говорить не буду. Вы в 15 лет «Майбах» купили, как мне к вам относиться? У меня в 15 лет была неваляшка. Я на неваляшку мог во дворе пистолет поменять, а ты на «Роллс-ройс» поменяла «Майбах», — обратился Харламов к Милане Некрасовой.

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